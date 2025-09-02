Kütahya'da otomobilde başlayan yangın, 3 evi kül etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilde başlayan yangının sıçraması sonucu, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye 19 kilometre uzaklıktaki Akşehir köyünde bir evin önünde park halindeki otomobilde patlama sesinin duyulmasının ardından çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, Şükrü ve Sabahattin Akoğlu ile Mustafa Dallı'nın evine sıçradı.

Kütahya'da otomobilde başlayan yangın, 3 evi kül etti - 1 Yangında, 3 ev, 2 traktör, 1 otomobil ile tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

İlk olarak köylülerin müdahale ettiği için bölgeye, ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, 3 ev, 2 traktör, 1 otomobil ile tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

