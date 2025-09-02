Kütahya'da otomobilde başlayan yangın, 3 evi kül etti
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilde başlayan yangının sıçraması sonucu, 3 ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye 19 kilometre uzaklıktaki Akşehir köyünde bir evin önünde park halindeki otomobilde patlama sesinin duyulmasının ardından yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, Şükrü ve Sabahattin Akoğlu ile Mustafa Dallı'nın evine sıçradı.
Yangında, 3 ev, 2 traktör, 1 otomobil ile tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.
