Kütahya'da otomobilin çarptığı iki kız kardeş öldü

Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

Kütahya'da otomobilin çarptığı iki kız kardeş öldü

S.S. idaresindeki 43 AFL 546 plakalı otomobil, - çevre yolu Çiniciler Çarşısı önündeki yaya üst geçidinin altında yolun karşısına geçmeye çalışan Mine (16) ve kardeşi Melike (15) Acar'a çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde iki kız kardeşin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü S.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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