Kütahya'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

H.K'nin kullandığı otomobil, Tavşanlı-Kütahya çevre yolunda Halil İbrahim Kaygısız'a (79) çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan Kaygısız, ağır yaralandı.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaygısız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

