Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Kütahya'da meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Yusuf Kavgacı idaresindeki 43 NL 888 plakalı otomobil, Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Gül'e (59) çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Ağır yaralanan Gül, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​