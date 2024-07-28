Kütahya'da patlamamış top mermisi bulundu

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, bir çoban tarafından tarlada Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu.

Kütahya'da patlamamış top mermisi bulundu

'nın Dumlupınar ilçesi yakınlarındaki Almalı mevkisinde arazide koyunlarını otlatan Mustafa Pekmez, yerde bir top mermisi olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, patlamamış top mermisinin etrafını çevirerek güvenlik tedbiri aldı.

Bölgeye ulaşan Olay Yeri İnceleme Şubesi'ne bağlı bomba uzmanı, patlamamış top mermisini güvenli alana taşıyarak imha etti.

Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen top mermisinin, 102 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

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