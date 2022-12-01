Kütahya'da sahte içki can aldı

Kütahya'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hastanede tedaviye alındı. Sahte içki sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Kütahya'da sahte içki can aldı

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Yılbaşına sayılı günler kala sahte alkol kaynaklı zehirlenmeler arttı.

'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle bir kişi öldü.

Yenidoğan Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve 3 gündür haber alınamayan Ö.A. (33), evinde ölü bulundu.

Olay yerindeki bulgulara göre Ö.A.'nın, sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.A. (50), N.Ç. (22) ve M.Y.'nin (43) ise tedavileri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, Bahçelievler Mahallesi'ndeki büfede sahte içki sattığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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