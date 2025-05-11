Kütahya'da Sami İlik'ten dört gündür haber alınamıyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Durabey köyünde ikamet eden ve 8 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde evden yaya olarak çıkan 40 yaşındaki traktör tamircisi Sami İlik'in akşam eve dönmemesi üzerine yakınları yetkililere kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp Sami İlik için jandarma, AFAD ve İNDAK ekipleri tarafından bölgede dron ve arama köpekleri kullanılarak arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

