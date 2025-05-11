Kütahya'da Sami İlik'ten dört gündür haber alınamıyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kayıp Sami İlik'i arama çalışmaları dördüncü gününe girdi.

Kütahya'da Sami İlik'ten dört gündür haber alınamıyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Durabey köyünde ikamet eden ve 8 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde evden yaya olarak çıkan 40 yaşındaki traktör tamircisi Sami İlik'in akşam eve dönmemesi üzerine yakınları yetkililere kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp Sami İlik için , AFAD ve İNDAK ekipleri tarafından bölgede dron ve arama köpekleri kullanılarak arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

Kütahya'da Sami İlik'ten dört gündür haber alınamıyor - 1 Sami İlik

HENÜZ BİR İZE RASTLANMADI

Arama çalışmalarını dört günden beri sürdüren ekipler, kayıp vatandaşın izine henüz ulaşamadı.

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