Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mustafa D. (32) idaresindeki 06 CUD 907 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 15. kilometresindeki Yoncalı Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.



Sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Oğuzhan Gündüz'ün (32) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Cenaze, inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü.