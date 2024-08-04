Kütahya'da şerit ihlali yapan araç kazaya neden oldu: 5 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kütahya'da şerit ihlali yapan araç kazaya neden oldu: 5 yaralı

Kaza, akşamüstü Gediz- karayolunun 10. kilometresi Yaylaköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya yönünden Gediz ilçesi istikametine giderken ters şeride giren A.Ç. yönetimindeki 45 ARS 485 plakalı araç, karşı yönden gelen T.P. yönetimindeki 34 HAN 42 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Araçların hurdaya döndüğü kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü A.Ç. (68) ve araçta bulunan S.A. (60), Hasan Hilmi Anıl (67), K.Y. (95) ile diğer aracın sürücüsü T.P. (54), sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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