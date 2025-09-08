Kütahya'da servis minibüsü ile öğrenci servisi çarpıştı: Yaralılar var

Kütahya'da Sedat D. idaresindeki servis minibüsü, Fuat Paşa Mahallesi'nde Arif A.'nın kullandığı öğrencileri taşıyan servis aracıyla çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan öğrenci servisi, çöp konteyneri ile park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 5'i öğrenci, 7 kişi, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

