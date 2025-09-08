Kütahya'da servis minibüsü ile öğrenci servisi çarpıştı: Yaralılar var
Kütahya'da servis minibüsü ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı.
Kütahya'da Sedat D. idaresindeki servis minibüsü, Fuat Paşa Mahallesi'nde Arif A.'nın kullandığı öğrencileri taşıyan servis aracıyla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan öğrenci servisi, çöp konteyneri ile park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5'i öğrenci, 7 kişi, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Yaralanma
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Kütahya