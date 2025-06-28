Kütahya'da silah ticareti operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kütahya'da silah ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Kütahya'da silah ticareti operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotim ekiplerinin ortak çalışması sonucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheliye yönelik düzenlendi.

Yapılan planlı çalışma sonucunda yakalanan şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 5 adet tabanca, 11 adet tabanca şarjörü ve 507 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...