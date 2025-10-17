Kütahya'da sis trafiği olumsuz etkiledi
Kütahya'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehirde yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin zaman zaman sıfıra kadar düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kent genelinde gece saatlerinde başlayıp sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artıran yoğun sis, Kütahya'da trafik akışını yavaşlattı. Özellikle şehir merkezi ile çevre ilçe yollarında görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştü.
Sabah işe gitmek için yola çıkan sürücüler, yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları ve farlarını sürekli açık tutmaları konusunda uyardı.
- Etiketler :
- Sis
- Yerel Haber
- Kütahya