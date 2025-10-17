Kütahya'da sis trafiği olumsuz etkiledi

Kent genelinde gece saatlerinde başlayıp sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artıran yoğun sis, Kütahya'da trafik akışını yavaşlattı. Özellikle şehir merkezi ile çevre ilçe yollarında görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştü.

Sabah işe gitmek için yola çıkan sürücüler, yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları ve farlarını sürekli açık tutmaları konusunda uyardı.