Kütahya'da sismik hareketlilik sürüyor: Simav yine sallandı (AFAD-Kandilli son depremler)

Kütahya, 21 Nisan gününde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden bu yana irili ufaklı depremlerle sarsılıyor.

Bölgede 2025 yılının başından bu yana bin 350'den fazla deprem oldu.

Simav ilçesi bugün bir kez daha sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 15.22'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem 11,89 kilometre derinlikte gerçekleşti.