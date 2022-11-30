Kütahya'da sokakta parçalanmış kadın cesedi bulundu

Kütahya'da sokakta parçalanmış bir kadın cesedi bulundu. Cesedin yakınındaki sahipsiz köpekler, barınağa götürülürken, kadının ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da sokakta parçalanmış kadın cesedi bulundu

'da, cesedi parçalanmış bulunan kadının ölüm nedeni araştırılıyor.

Sekiören köyünde sokakta bir kişiye ait ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerin incelemesinde, büyük bölümü parçalanmış cesedin, yakındaki bir evde yaşayan Emine Akçay'a (68) ait olduğunu belirledi.

Kütahya'da sokakta parçalanmış kadın cesedi bulundu - 1 Köye gelen Kütahya Belediyesi ekipleri, cesedin yakınındaki 6 sahipsiz köpeği uyuşturucu iğne ile bayıltarak barınağa götürdü.

Kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Emine Akçay'ın oğlu Halil Akçay, gazetecilere, kendisi ormandayken gerçekleştiği için olayın nedenini bilmediğini söyledi.

Kütahya'da sokakta parçalanmış kadın cesedi bulundu - 2

Komşulardan Aysun Çatal ise olayı kimsenin görmediğini, sadece kadının parçalanmış halde cesedini bulduklarını ifade etti.

Köye gelen Kütahya Belediyesi ekipleri, cesedin yakınındaki 6 sahipsiz köpeği uyuşturucu iğne ile bayıltarak barınağa götürdü.

Ekipler, kadının sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu mu yoksa başka bir nedenle mi öldüğüne ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

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