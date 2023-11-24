Kütahya’da suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

Kütahya merkezli Kütahya ve İstanbul’da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 adet tabanca 18 adet fişek ele geçirildi.

Kütahya’da suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı
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Valilikte yapılan açıklamaya göre, il genelinde KOM Şube Müdürlüğü TCK 220 çerçevesinde işlenen örgütlü suçlar, nitelikli yağmanın önlenmesine yönelik projeli dosya çerçevesinde teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Kütahya merkezli Kütahya merkez ve İstanbul’da yapılan operasyon ve aramalarda 3 adet tabanca 18 adet fişek ele geçirildi. Dosya çerçevesinde müşteki olabileceği değerlendirilen 20 şahsın ifadeleri alınacak. Dosyada ayrıca kısıtlama kararı bulunuyor.

Gözaltına alınan O.K, A.K, İ.E, H.E, M.K, S.İ, Y.S, K.D, R.K ve A.A. isimli şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılacak.

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