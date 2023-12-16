Kütahya’da şüpheli araçta 21 parça tarihi eser ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan saha çalışmalarında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta ve H.A. (62) isimli şahsın üst aramasında, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 adet dolma tabanca,1 adet altı patlar tabanca, 1 adet Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen tüfek, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 adet kılıç,1 adet kama, 2 adet sini, 2 adet sikke, 1 adet mermer, 6 adet Osmanlıca ibareler yazılı olan kağıt evrak ve 1 adet eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen ölçüm aleti parçası olmak üzere toplam 21 parça ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

