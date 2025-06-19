Kütahya'da tahta palet atölyesi kül oldu
Kütahya Keresteciler Sitesi'nde bulunan tahta palet atölyesinde yangın çıktı. Bir saatte söndürülen yangın sonucu atölye kullanılamaz hale geldi.
Kütahya'da Fuatpaşa Mahallesi'nde bulunan Keresteciler Sitesi'nde saat 02.00 sıralarında Bayram A'ya ait tahta palet üretim atölyesinde çıktı.
İş yerinden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevler, atölyedeki tahta paletleri sararken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonrası atölye kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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