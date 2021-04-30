Kütahya'da tam kapanmaya ek önlem: Marketlerde bazı ürünler satılmayacak

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kütahya'daki marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonların kapatılmasına karar verildi.

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Mayıs pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde il genelinde alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirdi.



YOĞUNLUK OLUŞABİLİR

İlave tedbirlere ilişkin toplantıda alınan kararda, ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satan işletmeler İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda kapalı olduğundan, marketlerde bu ürünler için müşteri yoğunluğu olabileceği belirtildi.



Bu doğrultuda, salgın riskinin azaltılması amacıyla açık olan marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonların veya bu ürünlerin bulunduğu katların tam kapanma sürecinin bitimine kadar önlerine bant çekilerek satışa kapatılmasına karar verildi.



Alınan karar, resmi yazıyla kentteki marketlere tebliğ edildi.



VİDEO: TAM KAPANMADA MERAK EDİLENLER