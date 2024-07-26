Kütahya'da tarlada şüpheli ölüm

Çavdarhisar ilçesi Doğancılar köyünde ikamet eden 65 yaşındaki Mehmet Ali Kaçar, nohut tarlasına zarar veren domuzları kovalamak için dün gece Ören mevkisindeki arazisine gitti.

Kütahya 'da bir kişi tarlasında ölü bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Kaçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Kaçar'ın, domuz kovalarken traktörde kendisine ait av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulduğu ihtimali üzerinde duruluyor.



Kaçar'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gediz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.