Kütahya'da TIR devrildi, sıkışan sürücü yaralandı

Sinan G. (52) idaresindeki 16 BMM 306 plakalı TIR, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 23. kilometresindeki Ilıca Kavşağı yakınında bulunan virajı alamayarak devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Devrilen TIR nedeniyle kara yolundaki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.