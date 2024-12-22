Kütahya'da TIR kazası: 1 yaralı
Kütahya'da, trafik ışıklarında bekleyen TIR'a çevre yolundan bağlanan başka bir TIR arkadan çarptı. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.
Osman Yıldız'ın (58) kullandığı TIR, Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen C.Y. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Yıldız, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı kabinden kurtarılarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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