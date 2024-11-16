Kütahya'da TIR kazası: 2 yaralı

Kenan Akçay yönetimindeki gazbeton yüklü TIR, Altıntaş - Dumlupınar kara yolunun 3. kilometresinde aynı yöne giden Fuat Sarıışık'ın kullandığı TIR'a çarptı.



Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.



Tırın kabininde sıkışan sürücü Akçay, itfaiye ekibince kurtarıldı.



Yaralanan sürücüler Akçay ve Sarıışık, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan Kenan Akçay'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.