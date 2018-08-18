Kütahya'da TIR'ın otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu'nun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. yönetimindekiTIR, aynı yönde seyreden Aziz Karacık'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü Aziz Karacık ile otomobildeki Pınar Karacık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobildeki yolculardan Melek, Aysel ve Aziz Kağan Karacık ile Özlem, Mustafa Kayra, Elif Beyza ve Ecem Naz Şen yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
TIR şoförü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.