Kütahya'da toprak kayması: İki işçiden biri hayatını kaybetti

Kütahya'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.



Bahçelievler Mahallesi'nde Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmasında meydana gelen toprak kaymasında iki işçi toprak altında kaldı.



İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Bir işçinin hayatını kaybettiğini tespit eden ekipler, diğer işçiyi çıkarmak için çalışmaya başladı.



Kütahya Valisi Ali Çelik ile İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Sıralı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.



Ekiplerin kurtarma çalışması sürüyor.