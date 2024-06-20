Kütahya'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Aziz Erçoban (25) idaresindeki otomobil, -Afyonkarahisar çevre yolu Ulusoy Kavşağı'nda aynı yönde giden Yakup Yıldız'ın (50) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yıldız'ın kullandığı araçta bulunan kayınvalidesi Cemile Yalçıner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kütahya'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - 1

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Belkız Yıldız (50) ve Hülya Gülsever 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Yalçıner'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

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