Kütahya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza Tavşanlı-Kütahya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kütahya istikametinden Tavşanlı'ya seyir halinde olan M.S. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp sürüklenerek yan gelmesi sonucu sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü M.S. yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
