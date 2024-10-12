Kütahya'da traktör devrildi: 1 ölü

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Fıranlar köyünde 45 yaşındaki Mustafa Çağlar, plakası henüz öğrenilemeyen traktörüyle evinden ayrılarak tarlasına gitti.



Sürücü Çağlar, pullukla toprağı sürerken kontrolden çıkan traktörün altında kalarak ağır yaralandı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Tavşanlı ilçesindeki Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk b