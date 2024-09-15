Kütahya’da traktör ile motosiklet çarpıştı: Bir yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kütahya’da traktör ile motosiklet çarpıştı: Bir yaralı
Foto: Arşiv

Kaza, Tavşanlı Kuruçay karayolu Karakova mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 43 AGC 954 plakalı plakalı traktör Tavşanlı istikametine gittiği ve tali yola döndüğü sırada arkadan gelen K.A.U. idaresindeki 43 AGF 605 plakalı motosikletin çarpması ile meydana geldi.

Kazada, motosiklet sürücüsü K.A.U. yaralandı. Yaralı sürücü, vatandaşların ihbarı ile 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Öne Çıkan Video

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

TÜRKİYE HABERLERİ

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Söke’de 21 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Söke’de 21 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...