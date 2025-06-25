Kütahya'da tüp bayisinde patlama: Yedi yaralı

Kütahya'da bir tüp bayisinde patlama yaşandı.

Menderes Bulvarı'nda bulunan bir tüp bayisinde meydana gelen patlama, kısa süreli paniğe neden oldu.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.