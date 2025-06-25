Kütahya'da tüp bayisinde patlama: Yedi yaralı
Kütahya'da bir tüp bayisinde patlama meydana geldi. Patlamada yedi kişi yaralandı.
Kütahya'da bir tüp bayisinde patlama yaşandı.
Menderes Bulvarı'nda bulunan bir tüp bayisinde meydana gelen patlama, kısa süreli paniğe neden oldu.
Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Patlamanın meydana geldiği yer
Patlamada yedi kişi yaralanırken, patlama sonrası çıkan yangın sonucu binada büyük hasar meydana geldi.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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