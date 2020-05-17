Kütahya'da üç köy ve bir mahalle karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, pozitif vakalar görülmesi nedeniyle  Kabaklar köyü,İnceğiz köyü, Ortaca köyü ve Yalnızsaray mahallesinde karantina kararı alındığı bildirildi.

Anadolu Ajansı 17.05.2020 - 23:10 | Son Güncelleme : 17.05.2020 - 23:12

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Kütahya'nın Emet, Aslanapa ve Şaphane ilçelerinde üç köy ile bir mahallede yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Emet, Aslanapa ve Şaphane'de bazı mahalle ve köylerde Covid-19 vakalarına rastlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyü, Şaphane ilçesine bağlı İnceğiz köyü, Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca köyü ve Yalnızsaray Mahallesi'nde pozitif vakalar görülmesi nedeniyle Covid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mayıs itibarıyla karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan kararlar gereği salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla üç köy ve bir mahallede başlatılan karantina uygulaması 14 gün sürecek."

Öte yandan, söz konusu yerleşim birimlerinin girişleri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol altına alındı.

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