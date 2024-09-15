Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde D.Ş. ve C.Ö. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgilere ulaşıldı.



Ekipler tarafından başlatılan çalışma sonucu 5 ara yakalama yapılırken bu yakalamalarda, 10 parça halinde A4'e emdirilmiş bonzai ele geçirildi. 8 kullanıcı şüpheliye işlem yapıldı.



Yapılan operasyonda şüpheliler ikametlerinde yakalanırken, ikamet aramasında, 2 blister halinde toplamda 12 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.



Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.