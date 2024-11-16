Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Kütahya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

 Cumhuriyet Başşavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yaklaşık 3 ay önce çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere ait 14 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Bu adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, 84 uyuşturucu hap ve 2,82 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan M.Ş, C.Ö, M.T, S.O, A.C.E, H.E, İ.Y, S.Ö, M.H.D, İ.G. ve D.C, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, yaptığı açıklamada, bu dahil yılbaşından itibaren il genelinde uyuşturucu operasyonlarında tutuklananların sayısının 170'e yükseldiğini belirterek, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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