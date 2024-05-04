Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; H.A. (36) isimli şüphelinin, M.O. (34) ve T.Y.O. (47) aracılığıyla S.Y.'den (36) uyuşturucu aldığı bilgisine ulaşıldı.

Harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, H.A., T.Y.O, S.Y. ve M.O. gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve üst aramalarında ise 77 adet uyuşturucu hap, 2.45 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışında paketlemeye yarayan çok sayıda alüminyum folyo ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.O., T.Y.O. ve S.Y. ise tutuklandı.

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