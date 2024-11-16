Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Kütahya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

il genelinde madde kullanımını ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmaları kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Savcılık talimatıyla 14 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 10 şüpheliye yönelik arama ve gözaltı işlemleri yapıldı.

Operasyonlarda 1,81 gram metamfetamin, 9,53 gram sentetik kannabinoid, 2,82 gram esrar ve 72 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.Ş., C.Ö., M.T., S.O., AC.E., H.E., İ.Y., ve S.Ö. tutuklanırken, E.B. ve O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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