Kütahya’da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: Bir kişi yakalandı

İl Komutanlığı ekipleri, suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Altıntaş ilçesi Akçaköy Köyü’nde operasyon düzenledi.

Operasyonda, 472 gram kubar esrar, 21 kök kenevir, 3 gram kenevir tohumu ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen bir şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

Jandarma yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

