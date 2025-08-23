Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: Bir kişi yakalandı
Kütahya’da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Altıntaş ilçesi Akçaköy Köyü’nde operasyon düzenledi.
Operasyonda, 472 gram kubar esrar, 21 kök kenevir, 3 gram kenevir tohumu ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olayla bağlantısı olduğu belirlenen bir şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.
Jandarma yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kütahya
- Jandarma
- Uyuşturucu