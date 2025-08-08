Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: İki kişi tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerince başlatılan çalışmalar sonrasında iki şüphelinin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, iki parça halinde toplam 93,32 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.