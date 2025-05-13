Kütahya'da uyuşturucuya tutuklama

Kütahya'da bir kişi uyuşturucudan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan Y.O. (30) ve G.Y. (48) isimli şüphelilerin yapılan kontrollerinde, 2 bin 238 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şüphelilerden G.Y. çıkarıldığı adli merciler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.O. ise tutuklandı.