Kütahya'da uyuşturucuya tutuklama
Kütahya'da uygulama noktasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kütahya'da bir kişi uyuşturucudan tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan Y.O. (30) ve G.Y. (48) isimli şüphelilerin yapılan kontrollerinde, 2 bin 238 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şüphelilerden G.Y. çıkarıldığı adli merciler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.O. ise tutuklandı.
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