Kütahya'da vahşet: Yeni doğan bebeği poşet içinde apartman boşluğuna attılar

Kütahya İstiklal mahallesindeki bir apartmanın havalandırma boşluğundan bebek sesi geldiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, havalandırma boşluğunda poşetin içinde bir bebek olduğunu belirledi. İtfaiye ekiplerinin çıkardığı erkek bebek, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan bebeğin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis bebeğin annesinin apartmanın birinci katında ikamet eden 20 yaşındaki E.Y., babasının ise 22 yaşındaki M.G. olduğunu tespit etti. Anne E.Y. ve baba M.G. ile aynı dairede yaşayan 2 kadın gözaltına alındı.

E.Y.'nin hamile olduğunu ailesinden gizlediği, dün sabah saatlerinde banyoda doğurduğu bebeği poşete koyarak apartmanın havalandırma boşluğuna attığı belirtildi.