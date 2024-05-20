Kütahya'da yabancı uyruklu uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan Afganistan uyruklu şüpheli yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kütahya'da yabancı uyruklu uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı
Foto: Arşiv

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Ağustos Mahallesinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir kişinin yapılan kontrollerinde iki parça halinde kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Yakalanan H. E. B. isimli şüpheli  maddeyi Afganistan uyruklu A.N.S. (20 ) isimli şüpheliden aldığını beyan etmesi üzerine Asayiş Şube Ekiplerince yabancı uyruklu kişi de yakalanarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

H. E. B. isimli şüphelinin uyuşturucu kullanma suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Afganistan uyruklu A.N.S. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanılmazken, gözaltına alınan şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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