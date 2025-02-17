Kütahya'da yangın çıkan 7. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki 7 katlı iş merkezinin en üst katında bulunan ofisten dumanların yükseldiğini görenler ihbarda bulundu, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ofiste bulunan Merve Akıllı (27) yangın çıkan büronun olduğu kattan zemin kattaki kafeteryanın açılır tavanına düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. İş yerindeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Kafeteryanın müdürü Aziz Özdemir, müşterilerin bulunduğu esnada olayın yaşandığını, kadının düşmesiyle kafeteryanın açılır tavanının bir kısmının çöktüğünü söyledi.