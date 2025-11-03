Kütahya'da yangın: İki ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

saat 17.00 sıralarında ’nın Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhler köyünde çıktı.

Yaşar K.’ya ait evde çıkan yangında hızla yayılan alevler önce ahıra ardından Hasan Hüseyin K.’ya ait eve sıçradı.

İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, 2 ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

