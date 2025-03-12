Kütahya'da yolcu otobüsü kazası: Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Alanya ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Mustafa Can K. idaresindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı yakınlarında Ali Osman Y. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MUAVİN OTOBÜSÜN ÖNÜNDE SIKIŞTI



Otobüsün önünde sıkışan muavin Semih Engin Çamur, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

14 YARALI VAR



Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

