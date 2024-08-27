Kütahya'da yoldan çıkan hafif ticari araç tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya’da hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kütahya'da yoldan çıkan hafif ticari araç tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, -Afyonkarahisar kara yolunun 45. kilometresinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kaza sırasında aracın dışına savrulan 23 yaşındaki Mehmet Ali Kırgöz’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta bulunan ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir yaralı ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Kırgöz’ün cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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