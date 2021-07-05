Kütahya'da aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada yol güvenliğini sağlayan trafik polisi, bir başka aracın çarpması sonucu şehit oldu.

Anadolu Ajansı 05.07.2021 - 05:48

Kütahya'da aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Sabit Ç. yönetimindeki Tavşanlı-Balıkesir kara yolunun 17. kilometresinde Adil K'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada, yoldan geçen M.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, yol güvenliğini alan polis memuru Serhan Alışkan'a (46) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Alışkan, diğer yaralıların kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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