Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Artıranlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam çıkan yangına 19 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 145 personel ile müdahale edildi.



Ekiplerin sabaha kadar süren mücadelesi sonucunda kontrol altına alınan yangında, 2,5 hektarlık çamlık alan zarar gördü.



Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

