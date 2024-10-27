Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Artıranlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam çıkan yangına 19 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 145 personel ile müdahale edildi.

Ekiplerin sabaha kadar süren mücadelesi sonucunda kontrol altına alınan yangında, 2,5 hektarlık çamlık alan zarar gördü.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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