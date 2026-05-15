Rasim Ozan Kütahyalı 'nın yasa dışı bahis operasyonu kapsamında dün gözaltına alındı. Kütahyalı'nın gözaltına alınmasının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ayrıntıları da netleşiyor.

MASAK incelemesi sonrası hazırlanan raporda yer aldığı iddia edilen bilgilere göre Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu, aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiği belirtiliyor,

“ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ”

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin "organize suç örgütü" niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing (oltalama) yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edildi.

KUYUMCU VE DÖVİZ BÜROLARINI KULLANDILAR.

Soruşturma kapsamında suç örgütünün, özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı belirlendi.

MİLYARLARCA LİRALIK HAREKETLİLİK

MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirilen soruşturmada, ayrıca bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldıkları, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları yönünde kuvvetli deliller elde edildi.

Bunun yanında bazı emniyet personellerinin, şüpheliler hakkında adli makamlarca verilmiş yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptıkları ve operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettikleri yönünde tespitler yapıldı.

BANKA YÖNETİCİSİ VE EMNİYET PERSONELİ DE VAR

Operasyonda ayrıca 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konulduğu şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da bulunduğu öğrenilmişti.

KÜTAHYALI ADANA'DA SORGULANIYOR

Kütahyalı'nın İstanbul'da gözaltına alındı. Kütahyalı karayolu ile Adana’ya getirildi. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçen Kütahyalı, basın mensuplarının sorularına, "İyiyim baba, bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz, yanlış anlaşılma var" cevabını verdi.

8 BİN 500 YASA DIŞI SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

Öte yandan, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında dosyaya giren bazı isimler şu şekilde,