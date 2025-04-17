Kütahyalı'dan "masumiyet karinesi" uyarısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozam Kütahyalı, hakkında adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı kararı alınarak serbest bırakıldı. Kütahyalı, sosyal medya paylaşımlarında, "Yarın CHP kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye geçici kayyum atanarak 45 gün sonra, 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayı" iddiasında bulundu.

Kütahyalı, önceki günkü ikinci paylaşımında, "Bir güvenlik bürokratı dostunun aradığını iddia ederek, "İstanbul'dan Ankara'ya polis sevkiyatlarının yapıldığını, Keçiören ve Etimesgut belediyelerine operasyonlar" olabileceğini ileri sürdü.

Bu iki iddianın ardından Kütahyalı hakkında, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldı. Kütahyalı, Bolu'da gözaltına alındı. Kütahyalı'nın ifadesi, Bolu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alındı.

Kütahyalı'nın avukatı, sosyal medyadan paylaşım yaparak, müvekkilinin Ankara'ya gitmek üzereyken gözaltına alındığını belirterek, masum olduğunu ileri sürdü. Avukatının paylaşımında, "Halen soruşturma devam etmekte olup, tarafların bir temel hukuk prensipi olan masumiyet karinesine söygı göstermesini rica ediyoruz." denildi.

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite'ye sevk edildi. Burada işlemleri biten Kütahyalı, Bolu Adliyesi'ne getirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI



Rasim Ozan Kütahyalı, SEGBİS sistemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından SEGBİS sistemiyle sevk edildiği Nöbetçi Hakimlikçe, Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.



DMM'DEN YALANLAMA YAPILMIŞTI



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ise kayyum iddialarını yalanmış, henüz duruşması bile görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirtmişti.



"GAZETECİLERİN MESLEKİ SORUMLULUĞU BULUNMAKTADIR"



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımları yapan kim olursa olsun yasalarda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaklarını söyledi. Bu süreçlerde gazetecilerin üzerinde, doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşmak gibi bir mesleki sorumluluk bulunduğunu da hatırlattı.

