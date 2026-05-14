Kütahyalı'nın son tweeti dikkat çekti
14.05.2026 10:06
Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı son paylaşımında "Yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek." dedi. Kütahyalı, bu sabah aynı suçlamayla gözaltına alındı.
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın X'teki son paylaşımı dikkat çekti.
Sosyal medya hesabında dün bir paylaşım yapan Kütahyalı, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Düzce merkezli olarak 14 şehirde yürütülen yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin paylaşımını alıntıladı .
Şu an başka bir yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kütahyalı'nın dünkü bu paylaşıma "Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek." diye not düştüğü görüldü.
ADANA MERKEZLİ SORUŞTURMADA GÖZALTINDA
Kütahyalı'nın gözaltına alındığı soruşturma Adana merkezli olarak yürütülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aynı soruşturmada 200 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı .
Soruşturma dosyasına ilişkin ayrıntılar da paylaşan Bakan Gürlek, yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edildiğini bildirdi.
Dosya kapsamındaki isimlerden birisi olan Rasim Ozan Kütahyalı sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.