Kütahyalı'nın son tweeti dikkat çekti

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı 'nın X'teki son paylaşımı dikkat çekti.

Sosyal medya hesabında dün bir paylaşım yapan Kütahyalı, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Düzce merkezli olarak 14 şehirde yürütülen yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin paylaşımını alıntıladı .

Şu an başka bir yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kütahyalı'nın dünkü bu paylaşıma "Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek." diye not düştüğü görüldü.