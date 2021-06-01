Kutlu Adalı cinayetine soruşturma (Atilla Peker'in iddiaları)

Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ntv.com.tr 01.06.2021 - 14:23 | Son Güncelleme : 01.06.2021 - 14:27

Kutlu Adalı cinayetine soruşturma (Atilla Peker'in iddiaları)

İlişkili Haberler

SON DAKİKA: Sedat Peker'in kardeşi serbest bırakıldı

SON DAKİKA: Sedat Peker'in kardeşi serbest bırakıldı

Sedat Peker'in kardeşi gözaltına alındı

Sedat Peker'in kardeşi gözaltına alındı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Atilla Peker'in Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla gönderdiği dilekçedeki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği KKTC makamlarıyla ilgili bilgi ve belge temini için gerekli yazışmaların yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada delillerin temini ve dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara da başlandığı kaydedildi.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...