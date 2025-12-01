Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk yüzde 1'in altında
01.12.2025 10:35
İHA
İzmir Çeşme'de önceki gün metrekareye 126 kilogram yağmur düştü ancak ilçenin en önemli su kaynaklarından biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranında beklenen artış gerçekleşmedi.
Hafta sonu tüm yurtta yağış etkili oldu.
Sağanak yağış İzmir'in bazı bölgelerinde sele dönüştü. Meteoroloji verilere göre metrekareye 126 kilogram yağış düştü.
BÜYÜK ARTIŞ YAŞANMADI
Yağışlara rağmen Çeşme'nin en önemli su kaynaklarından biri olan Kutlu Aktaş Barajı'ndaki doluluk oranında beklenen artış gerçekleşmedi.
Yağıştan önce yalnızca yüzde 0,01 seviyesinde olan baraj doluluk oranı, yoğun yağışın ardından ancak yüzde 0,91 seviyesine yükseldi.
2024 yılı kasım sonunda doluluk oranı yüzde 6,85 seviyesindeyken bu yıl aynı tarihlerde doluluk neredeyse tamamen kuruma noktasına kadar gerilemiş durumda.